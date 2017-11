Há dias maus em todos os empregos, mas poucos terão tido um dia como um scout do Manchester United na última quarta-feira. O homem viajou até Reiquiavique, capital da Islândia, para ver um jogo que se disputou a quase 7 mil quilómetros e num tempo bem mais quente.

A história foi contada pelo jornal islandês 'Fótbolti'. De acordo com a notícia, o Manchester United solicitou acreditação à federação islandesa, que a concedeu. O 'scout', cujo nome não foi divulgado mas que é de nacionalidade dinamarquesa, deslocou-se à ilha do Atlântico Norte e foi direto ao estádio Laugardalsvöllur para levantar o ingresso. Quando lá chegou, achou estranho que estivessem as luzes todas apagadas e não houvesse ninguém para ver a partida.

