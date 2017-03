Continuar a ler

Ainda acha que o futebol por cá é 'chato'?

Acha que o futebol que por cá se joga é 'chato'? Então imagine o que terão pensado os adeptos que tiraram a sua tarde de domingo para seguir algum encontro da Segunda Divisão do Montenegro. É que, em cinco partidas que foram disputadas, todas à mesma hora, as dez equipas em ação conseguiram a proeza de não apontar qualquer golo.Todos os encontros terminaram 0-0, o que perfaz uns inacreditáveis 450 minutos de futebol no segundo escalão do país sem qualquer golo marcado. A partida mais incrível de tudo isto é que, até se disputar esta jornada, em 17 rondas prévias, apenas se havia registado sete nulos - nenhum deles na mesma jornada.

Autor: Fábio Lima