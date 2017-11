Depois de João de Deus, treinador do NorthEast United - que contou também com o defesa José Gonçalves -, se ter estreado no sábado com um empate (1-1) frente ao Jamshedpur, a ronda inaugural da Superliga indiana de 2017/18 teve este domingo um duelo entre portugueses, com Bruno Pinheiro a levar a melhor sobre Sereno.Apesar de jogar em casa, o Chennaiyin não conseguiu evitar a derrota (2-3) diante do FC Goa. Os visitantes marcaram por Coro (25'), Lanzarote (29') e Desai (38'), enquanto os anfitriões apenas reagiram na segunda parte, com golos de Iñigo Calderón (70') e Raphael Augusto (84' pen.).