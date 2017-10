Continuar a ler

Mais dúvidas



Não há, por isso, certezas sobre a razão da morte: "Quem estava mesmo perto, diz que ele perde os sentidos em segundos. E quando foi na maca tinha os braços tensos, não pensei que ele estivesse desmaiado. Vendo o vídeo e falando com os intervenientes, uma causa pode ter sido a torção da traqueia mas não havia ninguém para fazer uma traqueostomia, ou até uma costela ter perfurado um órgão vital. A assistência não foi a melhor."



Ainda "assustado", José Coelho revela que os costumes muçulmanos o levam a superar o caso mais depressa. "O jogo foi às 15.00, o óbito declarado às 17.00 e o funeral às 20.00. Próximos dias? Não sei, a cultura é totalmente diferente. Só cancelaram um evento! Agora temos de parar a conversa pois vou treinar... dá para acreditar?!"

A Indonésia está incrédula com a morte do guardião Choirul Huda, após choque com um adversário num jogo, e o português José Coelho, companheiro de equipa, não mais esquecerá o ídolo do Persela. Ainda assim, o antigo avançado de Benfica, FC Porto, Inter Milão e P. Ferreira confessa que não ficou convencido com a forma como a situação foi tratada."No momento, todos achámos que tinha sido um lance normal até porque ele ainda se levanta. Estava 1-0 e faltavam poucos minutos para acabar a 1ª parte. Tentei afastar os jogadores e a parte mais complicada da história é pensar se os procedimentos foram os mais corretos. A ambulância estava lá, demorou menos de dois minutos do impacto até ele entrar. Saíram notícias sobre a causa da morte nos jornais mas é tudo especulação. Não houve autópsia e o hospital para onde o levaram não era o ideal", disse José Coelho a Record.

Autor: Francisco Laranjeira