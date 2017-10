Um choque entre companheiros de equipa acabou de forma trágica, deixando de luto o futebol indonésio. Choirul Huda, guarda-redes do Persela, morreu aos 38 anos, após bater com a cabeça no corpo do brasileiro Ramon, quando procurava evitar um cruzamento, já no final da primeira parte do jogo com o Semen Padang, da 29ª jornada da 1ª Divisão da Indonésia. O guardião ficou consciente depois do choque, mas claramente combalido. Assistido no relvado, foi, de pronto, transportado de urgência para o hospital, onde, segundo os médicos, sofreu "paragem cardiorrespiratória", acabando por falecer, "possivelmente devido impacto que lhe provocou traumatismo na cabeça e pescoço".

Coelho, que passou pelo FC Porto, Inter, Benfica e P. Ferreira, entre outros clubes, presenciou tudo, e nas redes sociais homenageou o colega de equipa, com um testemunho emocionado: "Era só mais um jogo para todos nós. Para ele, com mais de 500 jogos em 18 anos sempre com o mesmo símbolo ao peito, era ainda mais natural. Era só mais um dia. Mas hoje foi diferente! Hoje foi dia de perceber que somos nada. O nosso guarda-redes, num lance que tantas vezes acontece num jogo, sofreu uma grave lesão que acabou por lhe provocar a morte. Quando as pessoas utilizam clichês, do tipo ‘aproveitem cada momento...’, normalmente não lhes prestamos atenção, simplesmente não os sentimos, mas depois chegam horas como estas e espetam-se em nós como facas. Não somos nada... Somos pó e em pó nos vamos tornar. Descansa em paz!", escreveu o extremo português, autor de um golo (2-0) na fatídica partida. Aliás, os jogadores só tiveram conhecimento da morte de Choirul Huda no final, notícia que os deixou a todos transtornados, pois o guarda-redes era um dos ídolos do país.

Autor: Aurélio de Macedo