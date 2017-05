Continuar a ler

Após uma visita a um estádio em Krasnodar, Infantino agradeceu a Putin o esforço colocado na organização das duas competições, a primeira das quais -- a Taça das Confederações -- começa a disputar-se a 17 de junho, com a participação da seleção portuguesa.



"Na qualidade de presidente da FIFA e, mais importante, na de adepto, quero convidar adeptos de todo o mundo para se deslocarem à Rússia para assistir à Taça das Confederações e ao Campeonato do Mundo", desafiou Infantino.



O presidente do organismo regulador do futebol observou que a Rússia não se limitou a construir estádios de futebol, mas várias outras infraestruturas de apoio, academias e escolas para o desenvolvimento da modalidade. Após uma visita a um estádio em Krasnodar, Infantino agradeceu a Putin o esforço colocado na organização das duas competições, a primeira das quais -- a Taça das Confederações -- começa a disputar-se a 17 de junho, com a participação da seleção portuguesa."Na qualidade de presidente da FIFA e, mais importante, na de adepto, quero convidar adeptos de todo o mundo para se deslocarem à Rússia para assistir à Taça das Confederações e ao Campeonato do Mundo", desafiou Infantino.O presidente do organismo regulador do futebol observou que a Rússia não se limitou a construir estádios de futebol, mas várias outras infraestruturas de apoio, academias e escolas para o desenvolvimento da modalidade.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, convidou esta terça-feira os adeptos de todo o mundo a assistirem aos jogos da Taça das Confederações e do Mundial de futebol de 2018 , após um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin."Sempre acreditei que a Rússia cumpriria as suas obrigações e agora podemos observá-lo com factos concretos. Se alguém tinha dúvidas, os resultados estão à vista", afirmou Infantino, citado pela comunicação social russa.

Autor: Lusa