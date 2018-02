Continuar a ler

A seleção italiana, que está neste momento sem treinador principal, vive um momento conturbado após ter falhado a qualificação para a fase final do Mundial2018, algo que não acontecia há mais de 60 anos."Quase chorei com a eliminação da Itália. Gostaria de entregar a taça de campeão do mundo a Buffon", admitiu Infantino, que nasceu na Suiça, mas é filho de pais italianos.O líder da FIFA admitiu mesmo que Buffon, o já lendário guarda-redes da seleção italiana, seria uma boa contratação para a FIFA."Quando ele terminar a carreira, eu vou buscá-lo", frisou o dirigente máximo do futebol mundial, referindo-se ao guardião de 40 anos da Juventus.