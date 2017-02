Continuar a ler

Para o dirigente máximo da FIFA, "dois, três, quatro países juntos" podem apresentar um projeto viável para a organização de um Mundial, embora seja necessário existir proximidade geográfica por "razões de facilidade de viagem".



"Esta ideia está dentro da linha de políticas de sustentabilidade e legado da FIFA", reforçou.



Questionado sobre a existência de possíveis atos de vandalismo efetuados pelos adeptos radicais russos no Mundial de 2018, que vai decorrer nesse país, Infantino frisou que tem "toda a confiança nas autoridades" do país organizador.



O presidente da FIFA , Gianni Infantino, afirmou esta quinta-feira que o Mundial'2026 poderá realizar-se simultaneamente em vários países, à semelhança do que vai acontecer no Europeu de 2020."Vamos trabalhar na organização compartilhada do Mundial a partir de 2026. Achamos que é uma ideia razoável e temos que apostar na sustentabilidade da competição a longo prazo", disse Infantino durante uma visita ao Qatar, país que vai receber o campeonato do mundo de 2022.