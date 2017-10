Continuar a ler

Já a ESPN britânica não evita as comparações com... Claudio Bravo: "O brasileiro também contribuiu com habilidades bem maiores do que a capacidade de Claudio Bravo na última temporada".



Além de aplaudir o trabalho de Ederson, o 'Mirror' sublinha a escolha de Pep Guardiola que muitos questionaram quando o guarda-redes trocou o Benfica pelo City. "A reputação de Ederson cresce. Ninguém duvida da sabedoria de Pep Guardiola em observar os jogadores no mercado e Ederson rapidamente se tornou o favorito dos adeptos no Etihad. Ederson está a provar que pode ser uma espécie de guarda-redes que Guardiola queria que Joe Hart fosse e nunca conseguiu. Guardiola estava certo quando o trouxe", publicou o diário.



Por seu lado, a 'Sports Illustrated' aponta a "heróica exibição de Ederson que levou o City à vitória". "O resultado podia ter sido bem diferente se não fosse o guarda-redes".

Ederson brilha com penálti defendido

Pep Guardiola já o tinha elogiado várias vezes publicamente, a imprensa inglesa estava já rendida e, desta feita, Ederson só quis... mostrar serviço. A prestação do guarda-redes brasileiro na baliza do Manchester City na terça-feira, na vitória frente ao Nápoles por 2-1 na 3.ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões, rendeu ao ex-Benfica rasgados elogios na comunicação social.O '' deu nota 9 à exibição do internacional canarinho, de 24 anos, sublinhando que a "defesa do penálti foi crucial". "Mas não foi só isso: ele fez mais defesas difíceis e o seu trabalho com os pés foi bom uma vez que o Nápoles pressionou bastante e de forma efetiva na segunda parte", pode ler-se.