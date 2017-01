O início da Taça da Argentina, que estava previsto para o próximo fim de semana, foi suspenso devido aos problemas financeiros que os clubes atravessam, informou esta quinta-feira a federação argentina (AFA).Através de um comunicado, o Conselho Federal da AFA, que rege o conjunto dos clubes do interior do país, anunciou o adiamento do início da fase preliminar da competição por motivos financeiros. "Suspendeu-se o início da Taça da Argentina, programado para o próximo domingo, dia 22 de janeiro, em consequência da grave situação económica e financeira que atravessam as equipas indiretamente associadas à AFA", avança.Fonte da entidade revelou, no entanto, à agência Efe que a decisão é, na realidade, uma medida de protesto por parte dos clubes, que têm problemas financeiros desde há vários meses, o que, inclusive, em alguns casos, impediu as equipas a não iniciar a pré-temporada.