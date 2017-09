Contas feitas, o Barça irá pagar 5 milhões de euros por cada 25 jogos oficiais disputados por Dembélé até ao máximo de 100, podendo, assim, vir ainda a desembolsar um total de 20 milhões. Os restantes 20 dividem-se em duas cláusulas que envolvem a Liga dos Campeões: a primeira estipula o pagamento de 5 milhões por cada título da Champions (até duas) conquistadas com o francês, ao passo que a outra garante mais 5 milhões por cada participação do Barcelona na liga milionária, até um máximo de 10 milhões.



Já o ordenado do avançado francês é de 12 milhões/época, praticamente mais 10 milhões do que auferia no Dortmund. Caso os catalães conquistem o 'triplete', mais 3,3 milhões de euros para Dembélé.

O arranque da temporada daquela que foi a 'contratação sensação' não correu da melhor maneira: Ousmane Dembélé lesionou-se, foi operado , e vai ficar parado três meses e meio. Mas nem tudo são más notícias no universo do francês, uma vez que o avançado, de 20 anos, ainda irá a tempo de 'recuperar' os milhões de ganhos previstos no seu contrato estipulados pelos objetivos traçados.Os valores vieram agora a público através do semanário alemão 'Der Spiegel' (já no início do mês haviam sido avançados alguns números), com base em dados do Football Leaks, e dão conta que Dembélé custou 105 milhões de euros fixos ao clube catalão - 70 milhões foram pagos de imediato ao Borussia Dortmund, sendo que o restante valor será pago a 30 de julho de 2018 -, estando ainda contratualizados mais 40 milhões de euros em variáveis.