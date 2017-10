Continuar a ler

"É um acordo excecional, que encherá de satisfação os adeptos do clube", assinalou Bartomeu, afirmando que o médio internacional espanhol, de 33 anos, "é uma referência para as futuras gerações".



Iniesta jogou toda a sua carreira no Barcelona, desde os infantis, em 1996, e atualmente é o grande símbolo do clube, assumindo a braçadeira de capitão da equipa espanhola.



O médio tem 639 jogos realizados e 55 golos, desde que se estreou na equipa principal em 29 de outubro de 2002.



O capitão do Barcelona, Andrés Iniesta, disse esta sexta-feira que vai continuar a jogar "até conseguir dar o suficiente" ao clube catalão, líder do campeonato espanhol com

Iniesta agradeceu a "oportunidade e confiança" do clube e do presidente, Josep María Bartomeu, que observou que, "em 118 anos de história, foi a primeira vez que um jogador da primeira equipa de futebol assina um contrato vitalício".

