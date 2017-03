Continuar a ler

O craque blaugrana frisa o sonho de se retirar no Barcelona mas isso dependerá de vários fatores, sendo que a decisão não parece estar tomada. "Quando terminar a temporada ou quando for o momento, irão valorizar-se todas as coisas, a nível pessoal, do clube, fora do clube… e é isso, não estou a dizer que não vou renovar. A minha intenção, como sempre disse é poder retirar-me aqui, e isso depende do meu rendimento e das sensações que tenha. O que nunca farei é estar aqui por estar", frisou.O jogador de 32 anos ainda relembrou a alegria vivida aquando da reviravolta frente ao Paris SG , afirmando que são momentos como este que ficaram na sua carreira. "Tive a oportunidade de viver não uma, mas duas ‘remontadas’ numa partida, e isso é algo brutal, praticamente inalcançável e é sem dúvidas uma das sensações mais maravilhosas, juntamente com as que temos vivido anteriormente, que ficam na minha carreira."