Iniesta lembrou que não costuma "falar publicamente de situações tão complexas e com sentimentos tão distintos", mas que decidiu comentar porque esta situação "é excecional".No passado domingo, e apesar da repressão policial, 42% dos 5,3 milhões de eleitores catalães conseguiram votar num referendo sobre a independência da Catalunha.De acordo com a Generalitat, 90% dos eleitores votaram a favor da independência.A consulta popular foi agendada pela Generalitat, dominada pelos separatistas, tendo o Estado espanhol, nomeadamente o Tribunal Constitucional, declarado que a consulta era ilegal.A intervenção policial para impedir a realização do referendo fez 893 feridos, segundo as autoridades regionais.