Em relação aos convocados para o jogo com o Atlético, destaque ainda para as ausências de Aleix Vidal e Paco Alcácer, por opção técnica, juntando-se assim aos lesionados Arda Turan, Dembélé e Rafinha.



Lista de convocados







Defesas: Nélson Semedo, Piqué, Umtiti, Mascherano, Jordi Alba e Digne.



Médios: Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, André Gomes, Iniesta e Paulinho.



Andrés Iniesta falhou os recentes dois jogos da seleção espanhola devido a uma lesão muscular, mas está apto para a visita ao Atlético Madrid, agendada pela este sábado. O experiente médio do Barcelona, de 33 anos, recebeu alta médica esta sexta-feira e integra a lista de convocados anunciada por Ernesto Valverde, que conta igualmente com os portugueses Nélson Semedo e André Gomes.Após ter assinado um contrato vitalício com o Barça na semana passada, Iniesta recebeu enormes elogios do técnico blaugrana. "É um jogador único, como Messi. Andrés também o é. Pela capacidade técnica, por gerir o jogo, por ter o estilo diferenciador do Barcelona. Há algo que ele tem que os outros não têm", lembrou Valverde.