O internacional espanhol Andrés Iniesta regressou esta quinta-feira aos treinos do Barcelona, embora continue a fazer trabalho de recuperação de uma lesão muscular na perna esquerda, anunciou o clube catalão."O capitão de equipa, que continua a recuperar da lesão muscular na perna esquerda, contraída durante o jogo com a Real Sociedad [a 19 de janeiro], já treinou com os colegas da equipa principal", informou o clube do português André Gomes no seu site.Segundo a imprensa espanhola, o médio, de 32 anos, poderá estar de regresso no sábado, para a receção ao Athletic Bilbao.

Autor: Lusa