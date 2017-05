Continuar a ler

Gabriel Barbosa já pediu desculpa aos companheiros de equipa e aos adeptos do Inter pelo comportamento " irrefletido e inadequado", considerando que foi "antidesportivo" e que contradiz os seus valores profissionais. "Reconheço o meu erro e gostaria de apresentar as minhas sinceras desculpas a todos os adeptos do Inter, que sempre me apoiaram, e a todos os meus companheiros", pode ler-se na mensagem que publicou na sua página de Facebook.Já João Mário publicamente ainda não fez qualquer referência ao caso que protagonizou e que mancha o seu final de temporada no Inter. O internacional português transferiu-se no verão passado do Sporting para o Inter, num negócio de 40 milhões de euros.

A época de João Mário e Gabigol no Inter poderá ter terminado. A direção do clube italiano não gostou que os dois jogadores, no domingo frente à Lazio, abandonassem o banco de suplentes ainda antes do apito final, quando perceberam que já não iriam entrar em campo, e castigou-os com mão pesada.Esta semana, João Mário e Gabigol ainda não treinaram com o grupo às ordens de Stefano Vecchi - treinador da formação do Inter que neste final de época substituiu Stefano Pioli no comando técnico -, trabalhando à parte. Mais. a imprensa italiana refere que o internacional português e o craque brasileiro deverão mesmo ficar na bancada no último jogo da época, com a Udinese.

Autor: Marta Correia Azevedo