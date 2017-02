O Inter, do português João Mário, regressou às vitórias no campeonato italiano. A equipa de Stefano Pioli recebeu e venceu o Empoli, por 2-0, com golos de Éder e Candreva.Com este resultado, o Inter iguala a Atalanta na 4.ª posição da Serie A, com os mesmos 45 pontos, ainda que à condição, uma vez que, em caso de vitória sobre o Milan, a Lazio ultrapassa os rivais na classificação. João Mário, refira-se, jogou os 90 minutos.Veja o direto do jogo e a classificação da Serie A