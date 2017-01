Depois de um início tremido, o Inter Milão parece estar finalmente a entrar nos eixos. Este sábado, diante do Chievo, a turma milanesa somou a sexta vitória consecutiva e, assim aproximou-se do comboio europeu. É agora 6.ª, com 36 pontos, apenas menos 2 do que o Nápoles, que ainda tem uma partida em atraso.Com João Mário de início, os milaneses até começaram a perder, em face do golo de Sergio Pellissier, aos 34', tento que valeu uma vantagem que perdurou até meio da segunda metade. Altura na qual Mauro Icardi confirmou o estatuto de goleador e, aos 69', empatou a contenda. Depois, já sem João Mário - substituído aos 70' -, o Inter logrou a 'remontada'. Primeiro foi Ivan Perisic a operar a cambalhota, aos 86', e depois foi Eder a fixar as contas finais, aos 90'+3)Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima