O Inter Milão venceu o Pescara, por 3-0, com um dos golos apontados por João Mário, para a 22.ª jornada, e ascendeu ao quarto lugar da liga italiana, liderada pela campeã Juventus.Danilo D'Ambrosio, aos 23 minutos, João Mário, aos 43' - segundo jogo consecutivo a marcar -, e Eder Martins, aos 73', foram os marcadores dos golos da formação do Inter, que beneficiou da derrota em casa da Lazio frente ao Chievo, por 1-0, para ascender ao quarto lugar.A Lazio, que partiu para a ronda na quarta posição, perdeu em casa frente ao Chievo e, além de ter falhado a oportunidade de encurtar a distância para Juventus (1.º), Roma (2.º) e Nápoles (3.º), que jogam no domingo, foi ainda apanhada pelo Inter Milão.

Autor: Lusa