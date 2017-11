Continuar a ler

Apesar da subida, este não foi um ano fácil para o Inter, que teve duas mudanças de treinador, a última das quais após a penúltima ronda, após um empate a um em casa frente ao Vila Nova de Goiânia.



O Internacional, que foi três vezes campeão brasileiro e derrotou o FC Barcelona na final do Mundial de Clubes de 2006, teve a primeira descida de divisão em 108 anos de história em dezembro de 2016.





O Internacional de Porto Alegre, um dos maiores clubes de futebol do Brasil e vencedor da Taça dos Libertadores em 2006 e 2010, garantiu o regresso à 1.ª divisão brasileira.A duas jornadas do fim do campeonato, o conjunto 'gaúcho' garantiu a subida, ao empatar a zero em casa do Oeste Barueri.

Autor: Lusa