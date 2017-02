O avançado irlandês Anthony Stokes, jogador do Blackburn Rovers, foi condenado pelo Tribunal Supremo de Dublin a pagar 230 mil euros de indemnização a Anthony Bradley, um imitador de Elvis Presley, devido a uma agressão ocorrida em junho de 2013.Stokes já tinha chegado a acordo com a vítima para o pagamento de 30 mil euros, mas esta quinta-feira o Tribunal Supremo decretou uma segunda indemnização, sendo os 230 mil divididos entre danos gerais (150 mil), danos agravados (50 mil) e despesas médicas (32 mil). De referir que, em consequência da agressão, Anthony Bradley ficou com o nariz e dois dentes partidos, num ataque que ocorreu na zona VIP de um espaço localizado na Leeson Street, em Dublin.

Autor: Fábio Lima