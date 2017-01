Continuar a ler

Os jurados consideraram que a polícia inglesa cometeu erros tanto no planeamento da segurança da meia-final da Taça de Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest como no dia do jogo, que contribuíram para a A polícia do condado de South Yorkshire, que um júri concluiu ter cometido erros que contribuíram para a morte de 96 adeptos do Liverpool devido à sobrelotação do estádio do Sheffield Wednesday, já veio pedir "desculpas, sem reservas", às famílias das vítimas.Os jurados consideraram que a polícia inglesa cometeu erros tanto no planeamento da segurança da meia-final da Taça de Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest como no dia do jogo, que contribuíram para a maior tragédia nos estádios britânicos.

Vinte e oito anos depois da tragédia, os responsáveis pelas duas investigações à morte de 96 adeptos de futebol no estádio de Hillsborough, em 1989, entregaram esta quinta-feira à justiça britânica ficheiros sobre 23 pessoas e organizações que podem ter responsabilidade criminal no incidente.O Ministério Público terá agora de decidir se leva a julgamento 15 pessoas que poderão estar diretamente relacionadas com as causas da tragédia, ocorrida a 15 de abril de 1989, e mais oito pessoas por alegado encobrimento de falhas policiais durante as operações de segurança e salvamento.

Autor: Lusa