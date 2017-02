Continuar a ler

Esteghlal e Persepolis são as duas mais antigas e célebres equipas de futebol do país.



No Irão, o acesso aos estádios de futebol é proibido às mulheres desde a Revolução Islâmica, em 1979, oficialmente para protegê-las de comportamentos e comentários obscenos dos adeptos masculinos.



O Governo do Presidente Hassan Rohani, um moderado, tem manifestado vontade de aligeirar estas restrições para alguns desportos. Exemplo disso é que, recentemente, as mulheres puderam assistir, numa zona reservada, a jogos de basquetebol e voleibol.



Adeli referiu que a ocorrência de situações como esta não é nova, e que já "houve, noutras ocasiões, raparigas que tentaram entrar em estádios para ver jogos de futebol", acrescentando que continua proibida a entrada de mulheres neste tipo de recintos, devido à sobrelotação das bancadas e a "condições inadequadas".

Oito raparigas iranianas, que se disfarçaram de rapazes para poderem assistir a um jogo de futebol, apesar da proibição oficial, foram impedidas de entrar no estádio de Teerão, anunciou esta terça-feira um responsável iraniano, citado pela agência Tasnim."Oito raparigas vestidas de rapazes queriam entrar no domingo no estádio Azadi", no sudoeste da capital iraniana, "para assistir ao dérbi entre Esteghlal e Persepolis, mas os agentes de segurança identificaram-nas e impediram-nas de entrar", declarou Alireza Adeli, diretor das questões de segurança do Ministério do Interior.

Autor: Lusa