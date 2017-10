Chama-se Raúl Jiménez, é irmão do avançado do Benfica e, à imagem do jogador das águias - para lá de ter o mesmo nome -, também parte em busca de uma carreira no futebol. A história é partilhada pelo jornal 'Mediotiempo', que esta sexta-feira dá conta do início da aventura do jovem, que curiosamente se prepara para começar uma carreira no lado oposto do campo: o benfiquista é avançado; o 'novo' Raúl é guarda-redes."Gosto mais da baliza, vi isso com o meu pai e percebi que me dava mais. Fiz testes no América e agora vou lutar pelo meu lugar nos Sub-16. Uma das principais razões para seguir como guarda-redes foi o meu primo. Estávamos a jogar uma vez - ele também é guarda-redes do América -, fiz um belo remate e ele conseguiu a defesa. Aí fiquei a gostar...", partilhou.E o que diz Raúl, o irmão mais velho da opção de o Raúl mais pequeno querer ser guarda-redes? "Disse-me para me esforçar muito, que é muito difícil e disse-me que tudo dependia de mim. Apoia-me, sempre me disse para ter a certeza da minha escolha e também me disse que me vê mais como um guarda-redes", revelou, deixando depois um desejo: "em cinco anos vejo-me numa equipa da primeira divisão".

Autor: Fábio Lima