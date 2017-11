Continuar a ler

Assim, Isco poderá focar-se em recuperar a 100 por cento para o importante embate de sábado no terreno do Atlético Madrid.



Isco deverá estar apto para defrontar o Atlético Madrid no próximo sábado, revelou este domingo o diário 'Marca'.O médio saiu tocado no encontro da seleção espanhola com a Costa Rica e, depois de avaliados os riscos, foi decidido que o jogador não vai viajar com a equipa nacional para a Rússia, onde a turma de Lopetegui tem novo particular.

Autor: Luís Miroto Simões