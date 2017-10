Isco acredita que Cristiano Ronaldo vai ganhar mais uma Bola de Ouro. A afirmação do extremo do Real Madrid foi feita na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tottenham, marcado para terça-feira às 19h45."Cristiano Ronaldo tem de ganhar a Bola de Ouro. Não há outra hipótese. Seria um sonho estar no pódio, mas outros como Sergio Ramos ou Luka Modric também têm uma hipótese", afirmou, não escondendo a satisfação por ver CR7 de volta aos golos no campeonato. "Foi uma questão de tempo. Ele é um matador. É verdade que funciona melhor na Liga dos Campeões mas fico satisfeito por ter marcado na Liga. Precisamos muito desses golos".Sobre o jogo frente aos Spurs, Isco quer aproveitar para consolidar a liderança no grupo H, embora reconheça que está perante um adversário que vai criar dificuldades. "A Liga dos Campeões é muito especial para o Real Madrid e queremos ser líderes de grupo mas vamos jogar contra um oponente forte", frisou.