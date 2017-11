Isco deixou elogios a Marco Asensio. Em declarações ao 'Minuto 0' de Movistar+, o médio espanhol acredita que o futuro passa pelo jovem do Real Madrid desde que continue a trabalhar."Tem um pé esquerdo prodigioso, praticamente ninguém faz o mesmo. Mas há que deixar que ele evolua, com calma e que não lhe encham a cabeça com passarinhos. Quando um jogador é jovem e se destaca, todos levam as mãos à cabeça e pensam que vão ganhar a Bola de Ouro. Não falamos sobre isso e não pensamos que poderemos conquistar no futuro. Apenas trabalhamos todos os dias para continuarmos a evoluir", afirmou.

Autor: Bruno Dias