Na conferência de antevisão para o encontro da Espanha frente à Costa Rica, agendado para sábado, Isco mandou uma mensagem de apoio a Gareth Bale, que sofreu nova lesão que o vai deixar de fora nas próximas semanas. "Mando-lhe um abraço e muita força, pois ele está a passar um mau bocado e espero que se recupere o quanto antes", afirmou.Apesar do lamento, o médio do Real Madrid reconhece que a ausência do galês tem sido importante para o seu crescimento. "É certo que Bale tem estado muito tempo lesionado, mas trabalhei muito quando sabia que não ia ter minutos e aproveitei as oportunidades. O futebol são momentos que te podem mudar a vida. Não me alegro pela lesão de Bale, mas trabalhei muito para chegar onde estou e quero continuar a crescer. Estou ansioso para ajudar a minha equipa e a seleção", destacou.

Autor: Bruno Dias