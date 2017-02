Continuar a ler

O angolano, de 47 anos, assumiu ainda a intenção de "fortalecer a equipa" e de contar com os adeptos na missão de "melhorar o clube através da mentalidade e ética de trabalho, não para mudar a forma como joga mas para a melhorar".



"Toda a gente é importante. Todos os jogadores contam e se jogarmos como uma equipa e lutarmos como uma equipa vamos ser bem sucedidos", acrescentou, referindo ainda os "bons profissionais" da equipa técnica do clube israelita, embora vá contratar um adjunto para apoiar a equipa.



Vidigal revelou ainda que teve uma conversa com Paulo Sousa, atualmente na Fiorentina e ex-treinador do clube, sobre o novo desafio da carreira.



O diretor desportivo do clube, o holandês Jordi Cruyff, explicou que a contratação do novo treinador começou a ser preparada "há cinco ou seis semanas" e elogiou a política "dura, exigente e de disciplina" que o angolano traz para o clube, bem como a capacidade de "gerir equipas mais pequenas com orçamentos pequenos".



Lito Vidigal foi apresentado esta terça-feira como treinador do Maccabi Telavive, segundo classificado do campeonato israelita, e prometeu "melhorar o clube e não mudá-lo"."Estou feliz por estar aqui. Tentei ver alguns jogos e estou cá para trabalhar muito e ganhar o próximo jogo", disse o técnico, que deixou o Arouca para assumir o comando do vice-campeão israelita e que segue a cinco pontos atrás do líder Hapoel Be'er Sheva.

Autor: Lusa