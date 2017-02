No segundo jogo de Lito Vidigal ao comando da equipa, o Maccabi Telavive somou a quinta vitória seguida sem sofrer golos ao bater o Bnei Yehuda por 2-0, em jogo da 24.ª jornada do campeonato israelita.Itzhaki (10') e Kjartansson (90'+2) - o islandês é o melhor marcador da prova, com 15 golos - fizeram a diferença na partida, que deixa a equipa orientada pelo luso-angolano no 2.º posto mas agora em igualdade pontual (50) com o líder Hapoel Beer Sheva - onde joga o central Miguel Vítor -, que recebe Hapoel Kfar Saba apena na segunda-feira.O médio português Rúben Micael foi mais uma vez titular na equipa agora orientada por Lito Vidigal, que vencera por 3-0 na estreia, há uma semana.