Continuar a ler

No final do encontro, Lito Vidigal foi ovacionado pelos adeptos do Maccabi e deixou a certeza de que vai construir uma equipa capaz de lhes dar mais alegrias: "É isto que eu quero. O Maccabi é um grande clube e os jogadores têm de respeitar os adeptos, que vêm ao estádio para nos ajudar. Eles merecem isso porque empurram-nos para a frente."



"Foi um jogo duro para a nossa equipa mas fizemos uma exibição muito boa. Os jogadores deram tudo o que tinham e conseguimos uma excelente vitória", atirou o ex-treinador do Arouca, deixando bem claro que a equipa não está preocupada com quem segue na frente do campeonato: "Pensamos apenas nos nossos jogos, não pensamos nas outras equipas. Temos respeito por todas elas, mas só pensamos em nós." No final do encontro, Lito Vidigal foi ovacionado pelos adeptos do Maccabi e deixou a certeza de que vai construir uma equipa capaz de lhes dar mais alegrias: "É isto que eu quero. O Maccabi é um grande clube e os jogadores têm de respeitar os adeptos, que vêm ao estádio para nos ajudar. Eles merecem isso porque empurram-nos para a frente.""Foi um jogo duro para a nossa equipa mas fizemos uma exibição muito boa. Os jogadores deram tudo o que tinham e conseguimos uma excelente vitória", atirou o ex-treinador do Arouca, deixando bem claro que a equipa não está preocupada com quem segue na frente do campeonato: "Pensamos apenas nos nossos jogos, não pensamos nas outras equipas. Temos respeito por todas elas, mas só pensamos em nós."

Lito Vidigal iniciou da melhor maneira a aventura no comando técnico do Maccabi Telavive, alcançando uma importante vitória, por 3-0, na receção ao Kiryat Shmona, em jogo a contar para a 23.ª jornada do campeonato israelita.O internacional islandês Vidar Kjartansson foi a figura do encontro ao fazer um hat-trick que coloca o Maccabi Telavive a dois pontos da liderança. Refira-se que o Hapoel Beer Sheva (de Miguel Vítor) segue no 1.º lugar com 49 pontos, mas ainda tem um jogo por disputar.

Autor: Pedro Ponte