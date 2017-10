çO Maccabi Haifa desenvolveu nos últimos dias contactos para tentar a contratação de Nuno Gomes, que se desvinculou no passado mês do Benfica na sequência de uma alteração na direção da Academia do Seixal. O clube israelita, que segue neste momento em 5º lugar no campeonato, com 10 pontos em 6 jornadas, pretende contratar um diretor desportivo e os responsáveis pelo Maccabi entenderam que Nuno Gomes, que entretanto ficou disponível, tem o perfil adequado. O antigo capitão das águias tem conhecimento do interesse e não está descartada a possibilidade de se deslocar a Haifa nos próximos dias.