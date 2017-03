O Maccabi Telavive, treinado por Lito Vidigal, venceu este domingo na receção ao Hapoel Haifa por 1-0, com um autogolo de Dor Peretz, igualando provisoriamente o líder do campeonato israelita, o Hapoel Be'er Sheva.O antigo treinador do Arouca somou o quinto triunfo consecutivo no comando técnico da formação de Telavive, que soma os mesmos 56 pontos do atual campeão, que recebe o Beitar Jerusalém, na segunda-feira, no encontro que encerra a jornada.O golo do triunfo do Maccabi, da autoria do médio Dor Peretz, que iniciou a época no conjunto de Telavive, ocorreu aos 25 minutos.

Autor: Lusa