O Maccabi Telavive, treinado por Lito Vidigal, venceu este sábado na receção ao Bnei Sakhnin por 3-0, com um golo do português Rúben Micael, igualando provisoriamente o líder do campeonato israelita de futebol, o Hapoel Be'er Sheva.O antigo treinador do Arouca somou o sexto triunfo consecutivo no comando técnico da formação de Telavive, que soma os mesmos 59 pontos do atual campeão, que recebe o Maccabi Haifa, no domingo.Além de Rúben Micael, que fez o seu golo aos 72 minutos, marcaram pelo Maccabi Telavive Barak Itzhaki, aos 56', e Tel Bem Chaim, aos 77'.

Autor: Lusa