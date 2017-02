Ainda sem Lito Vidigal no banco - o técnico luso-angolano, contratado ao Arouca, chegou a Israel no domingo - mas com o médio português Rúben Micael a titular, o Maccabi Telavive somou esta segunda-feira a terceira vitória seguida (duas no campeonato) ao vencer por 1-0 na visita ao Maccabi Petah Tikva.No encontro que fechou a 22.ª jornada da liga israelita, a nova equipa de Lito chegou ao triunfo graças a um golo de Barak Itzhaki aos 57'. Assim, reforçou o 2.º lugar, com 44 pontos, mais cinco do que o rival de hoje e outros tantos de atraso para o líder Hapoel Be'er Sheva, onde alinha o português Miguel Vítor.