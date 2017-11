Continuar a ler

O futuro de Miguel Vítor passa, por isso, por Israel, cenário que deixou bem encaminhado Record, no final da última temporada. "Sinto que tomei a decisão correta e as coisas estão a correr muito bem, coletiva e individualmente. Por isso, devo continuar", confessou.



O regresso à competição deverá acontecer hoje, na Roménia, diante do Steaua de Bucareste, em jogo referente à 5.ª jornada do grupo G da Liga Europa.





Afastado dos relvados desde agosto, Miguel Vítor começa a ter motivos para sorrir. Além de cumprir o processo de recuperação com sucesso, o central português viu agora premiado o esforço e dedicação e renovou o contrato com o clube até 2021.Aos 28 anos, o jogador formado no Benfica reforça assim a sua posição no clube israelita depois de uma fantástica época de estreia. Com três golos em 30 jogos, Miguel Vítor revelou-se um dos pilares da conquista do campeonato e ainda foi eleito o melhor jogador da prova.

Autor: Fábio Aguiar