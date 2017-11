Continuar a ler

Com o aumento do capital, os restantes acionistas de peso do Atlético de Madrid baixam as suas percentagens para permitir a entrada de Idan Ofer: Miguel Ángel Gil Marín e o presidente Enrique Cerezo ficarão com um total de 65% (conjuntamente), enquanto o grupo chinês Wanda, que adquiriu 20% em 2015, ficará com 17%. Os restantes 3% estão repartidos entre os pequenos acionistas.Também esta quinta-feira, o Atlético anunciou ainda o prolongamento do acordo de patrocínico com plataforma comercial Plus500, multinacional igualmente com origem israelita, por mais três anos.