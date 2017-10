Com o AC Milan a tardar em 'engatar' uma série positiva de resultados - este domingo houve nulo diante do Genova -, a direção do clube milanês terá perdido a paciência com Vincenzo Montella, segundo revela o 'Corriere dello Sport'. O jornal italiano diz que a decisão está já tomada e que o sucessor já está mesmo escolhido: Paulo Sousa.A confirmar-se esta opção, o técnico português, de 47 anos, voltará aos bancos depois de na temporada passada ter orientado a Fiorentina, clube que deixou precisamente no final da época, na altura por troca com Stefano Pioli, encontrando-em Milão um compatriota, o avançado André Silva.

Autor: Fábio Lima