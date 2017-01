Continuar a ler

"Golos, assistências e defesa. A eficácia de João Mário na construção de jogo é fundamental para o Inter, mas também é importante a sua personalidade. Os 45 milhões (40 mais bónus) pagos pelo clube para tê-lo (...) não lhe pesam. Como não lhe pesou o título inesperado conquistado em julho em Paris. Pés bons, cabeça fria. O caminho para regressar à Champions League passa por aquilo que os jogadores conseguirem construir", conclui Alessandra Bocci.

"João Mário é preciso no passe e possui a inteligência tática indispensável para jogar em todo o campo." Este é apenas um dos muitos elogios que Alessandra Bocci, jornalista de 'La Gazzetta dello Sport', dedica a João Mário, que considera poder vir a revelar-se decisivo no clássico do próximo fim-de-semana, contra a Juventus."Contra o Pescara, terminou com ótimos dados: o único a conseguir 23 passes corretos, um número superior à média da equipa (14). Fazer o mesmo no 'Stadium' contra a Juve pode tornar-se perigoso", reconhece a analista transalpina, que considera que os 45 milhões pagos pelo Inter Milão, no início da temporada, pode até nem ser um valor exagerado.

Autor: João Lopes