Cedido pela Roma ao Xolos de Tijuana, o argentino Juan Manuel Iturbe sofreu este domingo uma grave lesão no joelho direito, que o deixará fora de ação até final da temporada. De acordo com o seu clube, o argentino viu confirmada uma rotura de ligamentos cruzados no referido joelho, que o forçará a uma operação nos próximos dias em Los Angeles.A lesão foi contraída no encontro com o Monterrey, no qual o criativo foi substituído aos 65 minutos.

Autor: Fábio Lima