Continuar a ler

Menos sorte tiveram os restantes portugueses em ação. A começar pelo Sheffield Wednesday - comandado por Carlos Carvalhal -, que com Lucas João e Marco Matias saltarem do banco perdeu por 2-0 na visita a casa do Derby County, em face dos golos de Matej Vydra (5' pen.) Bradley Johnson (86'). A equipa do técnico português é agora 15.ª, com 16 pontos.



Também derrotado foi Rui Fonte, que enquanto titular no Fulham perdeu diante do Aston Villa por 2-1, ao passo que Tiago Ilori, em casa do Sheffield United viu o seu Reading ser batido também por 2-1. A finalizar, mais sorte (ou menos azar...) teve Filipe Morais, que empatou a um golo na receção do seu Bolton frente ao Queens Park Rangers.





Menos sorte tiveram os restantes portugueses em ação. A começar pelo Sheffield Wednesday - comandado por Carlos Carvalhal -, que com Lucas João e Marco Matias saltarem do banco perdeu por 2-0 na visita a casa do Derby County, em face dos golos de Matej Vydra (5' pen.) Bradley Johnson (86'). A equipa do técnico português é agora 15.ª, com 16 pontos.Também derrotado foi Rui Fonte, que enquanto titular no Fulham perdeu diante do Aston Villa por 2-1, ao passo que Tiago Ilori, em casa do Sheffield United viu o seu Reading ser batido também por 2-1. A finalizar, mais sorte (ou menos azar...) teve Filipe Morais, que empatou a um golo na receção do seu Bolton frente ao Queens Park Rangers.

O Wolverhampton, comandado pelo técnico português Nuno Espírito Santo, continua a liderar o Championship, o segundo escalão do futebol inglês, depois de esta tarde ter vencido por 3-2 num elétrico encontro diante do Preston North End.Uma partida repleta de emoção, que teve cinco golos, o primeiro deles marcado por Ivan Cavaleiro, aos 44 minutos, que abriu caminho a um triunfo do Wolves numa partida na qual jogaram ainda os portugueses Roderick, Rúben Neves, Diogo Jota e Hélder Costa (este último suplente utilizado). Decisivo foi também um jogador com passado em Portugal, o brasileiro Léo Bonatini, que acabou o encontro com dois golos na sua ficha pessoal, marcados aos 59' (pen.) e 63'. Com vantagem de três golos, o Wolves mesmo assim não se livrou de um susto, com Jordan Hugill (65') e Conor Coady (76' p.b.) a reduzirem para a margem mínima, que acabou por ser o resultado final.

Autor: Fábio Lima