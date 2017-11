Continuar a ler

No segundo tempo os portugueses entraram em ação, no que toca à ficha de marcadores, com Ivan Cavaleiro a assinar um bis (61', de penálti, e 81') e Diogo Jota a encarregar-se de fechar as contas (86'). Hélder Costa e Rúben Vinagre também participaram no encontro, sendo chamados a jogo aos 71' e 88', respetivamente.O Wolverhampton soma agora 44 pontos, mais sete do que o Cardiff, que entra em campo este domingo. Bem mais abaixo está o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal. A formação orientada pelo português empatou (0-0) no terreno do Reading e ocupa o 11.º posto, com 26 pontos.