O Fulham precisava apenas de um empate com o Wolverhampton para desalojar o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, do 6.º lugar do Championship - o último posto que dá acesso ao playoff de subida à Premier League -, mas os londrinos acabaram mesmo por perder em casa (1-3), num jogo em que Ivan Cavaleiro e Hélder Costa foram duas principais figuras.O triunfo dos visitantes começou precisamente a ser construído pelos dois portugueses, com Costa a servir Cavaleiro, aos 34'. Weimann (47') e David Edwards (72'), este último também a passe de Hélder Costa, fizeram os outros golos do Wolves. Odoi (54') apesar conseguiu reduzir pelos londrinos, que continua na 7.ª posição, a um ponto do Sheffield. Já o Wolverhampton subiu ao 16.º lugar, com 45 pontos.Nos restantes encontros deste sábado no 2.º escalão inglês, destaque também para uma assistência de Lucas João - estreou-se como titular no Blackburn - no empate (2-2) com o Preston North End. Já Ivo Pinto (titular) e Nelson Oliveira (entrou aos 84') festejaram o triunfo (2-0) do Norwich diante do Barnsley, enquanto Hildeberto Pereira não saiu do banco do Nothingham Forest frente ao Derby County (2-2).