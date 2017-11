It's #EFL Team of the Week time!



Here's our selection of standout performers from the weekend action >> https://t.co/FxkPyreGuQ pic.twitter.com/1PbHzvye02 — EFL (@EFL) November 27, 2017

A boa forma de Ivan Cavaleiro no Championship não foi ignorada pelo organismo que rege a 2.ª divisão do futebol inglês. O extremo português, que bisou na goleada do Wolves contra o Bolton (5-1) , entrou no onze da jornada depois do excelente desempenho no último fim de semana.

Autor: Bruno Dias