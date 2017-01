O Norwich, da 2.ª divisão inglesa, voltou a ganhar fôlego na corrida aos lugares de playoff para subir à Premier League ao vencer o Wolverhampton por 3-1 em casa. Ivo Pinto levou, assim, a melhor sobre Ivan Cavaleiro e Hélder Costa, ainda que este último tenha feito o golo dos visitantes, de penálti. Pela equipa da casa, marcaram Naismith, Brady (penálti) e Howson, subindo a equipa de Alex Neil ao 9.º lugar do campeonato, a 5 pontos do Sheffield Wednesday de Carvalhal, que ocupa a 6.ª e última posição que dá acesso ao playoff. Nélson Oliveira, castigado, não foi opção para Alex Neil.Nos outros jogos, o Newcastle recuperou a liderança isolada - tinha-a a perdido para o Brighton na 6.ª feira, após o triunfo deste sobre o Sheffield Wednesday - ao golear o Rotherham por 4-0. Pelos magpies brilhou Matt Richie, antigo jogador do Bournemouth, com um bis.Nota ainda para a vitória suada do Derby County - 3-2 ao Reading, que estreou o central Tiago Ilori -, ficando a equipa de Steve McLaren no 7.º lugar mas a apenas 2 pontos do Sheffield Wednesday de Carvalhal.

Autor: Hugo Neves