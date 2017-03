O Krasnodar anunciou esta quarta-feira a rescisão do contrato por mútuo acordo com o futebolista Marat Izmailov, para que o antigo jogador depossa estar perto da sua família."FC Krasnodar e o médio Marat Izmailov chegaram a acordo para rescindir o contrato por mutuo consentimento. Determinadas circunstâncias levaram a que Marat tenha de estar sempre perto da sua família. Por isso, Izmailov fez um pedido de rescisão ao clube, que foi atendido", lê-se no sítio do quarto classificado do campeonato russo na Internet.Izmailov, de 34 anos, chegou ao Sporting, em 2007/08, proveniente do Lokomotiv Moscovo, tendo, depois de sete épocas nos 'leões', alinhado ainda no FC Porto e nos azeris do Qabala, antes de rumar ao Krasnodar, em 2014/15.

Autor: Lusa