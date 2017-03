Continuar a ler

Minuto 2: golo em fora de jogo de Suárez

Minuto 11: penálti não assinalado por mão de Mascherano

Minuto 23: cartão vermelho direto perdoado a Piqué

Minuto 42: segundo cartão amarelo claro para Piqué que termina em amarelo para Cavani

Minuto 45: três minutos e meio de descontos

Minuto 48: penálti inexistente a Neymar, que procura o contacto

Minuto 54: segunda simulação de penálti por Neymar, sem sanção

Minuto 64: agressão de Neymar devia ter sido cartão vermelho

Minuto 78: penálti não assinalado por mão de Piqué

Minuto 85: penálti não assinalado de Mascherano por entrada sobre Di María

Minuto 89: "mergulho" de Suárez que foi sancionado com penálti

Minuto 90: cinco minutos de desconto (até que o Barcelona marque)

Minuto 92: segundo cartão amarelo perdoado a Suárez por simulação de penálti



O jogo entre Barcelona e PSG, da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos catalães por 6-1 , continua a dar que falar. E já há uma petição online, em change.org , para que se repita a partida, devido aos erros de arbitragem.A petição foi iniciada por Luis Melendo Olmedo, que pretende que a partida que deu o apuramento ao Barcelona para os quartos-de-final da Champions, volte a ser disputada, devido aos "incidentes que prejudicaram gravemente o PSG , como consequência da arbitragem do alemão Deniz Aytekin, que com as suas ações beneficiou o Barcelona", justifica, expondo 13 jogadas que considera terem sido erros graves.

Autor: Marta Correia Azevedo