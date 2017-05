Continuar a ler Todavia, alguns órgãos de comunciação social em Espanha dão conta do mal-estar que a noitada de James Rodríguez criou na equipa técnica liderada pelo francês e também em elementos da junta diretiva merengue.



O colombiano, recorde-se, aplaudiu o público do Bernabéu quando deixou o relvado frente ao Sevilha, numa atutide que foi de imediato interpretada como despedida. O Manchester United é o destino mais especulado para o futebolista de 25 anos prosseguir carreira. Todavia, alguns órgãos de comunciação social em Espanha dão conta do mal-estar que a noitada de James Rodríguez criou na equipa técnica liderada pelo francês e também em elementos da junta diretiva merengue. O internacional colombiano não se treinou nos poucos dias que mediaram até ao jogo com o Celta Vigo, na noite de quarta-feira, acabando fora das opções de Zinedine Zidane, com a justificação de que está a lesionado num pé.

O futuro de James Rodríguez não deverá passar pela continuidade no Real Madrid mas o final de temporada está a ser marcado por alguns incidentes que ameaçam a imagem e o legado do médio ofensivo colombiano na passagem pelo clube espanhol. O mais recente foi uma noitada em Málaga, logo após o jogo com o Sevilha, do dia 14 .James Rodríguez acabou o jogo no Santiago Bernabéu - foi substituído aos 61 minutos - e terá viajado de imediato para a cidade andaluza para assistir ao concerto dos compatriotas da banda Piso 21, acabando denunciado por uma foto que lhe tirou o vocalista David Escobar.