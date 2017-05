James Rodríguez foi baixa no treino desta terça-feira do Real Madrid e não viajará com a restante equipa para Vigo, onde amanhã a formação de Zidane defronta o Celta, em jogo em atraso da 21.ª jornada da liga espanhola. Uma partida importante para as contas do título, com o Real Madrid a ter oportunidade de se isolar na liderança, ficando a faltar apenas uma jornada para final do campeonato.James Rodríguez, cujos rumores na última semana dão conta de um pré-acordo com o Manchester United, de José Mourinho, para se transferir na época 2017/2018, está fora das opções de Zidane por lesão no pé direito, juntando-se a Carvajal e a Gareth Bale, também eles entregues ao departamento médico merengue.

Autor: Marta Correia Azevedo